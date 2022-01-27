Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий и Общественный штаб обороны в Киеве инициировали обучение на территории завода «Атек», который состоится в Киеве 30 января, и к которому могут присоединиться все желающие.

Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.

Как говорится в публикации, обучение 30 января продлится с 10:00 до 15:30 и будет проходить на заводе «Атек». «В рамках военной подготовки состоятся занятия по тактике, парамедицине, тренировке на полосе препятствий. Мероприятие проводят инструкторы с боевым опытом», - рассказывается на сайте и добавляется, что речь идет об участниках общественной инициативы «Тотальное сопротивление». К тому же, говорится в сообщении, присоединиться к обучению могут все желающие, независимо от их уровня подготовки.

Также на сайте подчеркивается, что Россия и дальше наращивает свои войска на украинских границах, а иностранные разведки сообщают о намерениях уже открыто начинать вторжение на территорию Украины. «Между тем, наша власть не предпринимает никаких адекватных шагов для подготовки страны и населения к защите от оккупации», - отмечается в публикации.

Следовательно, говорится в сообщении, Украине остается полагаться только на свои силы и ей придется дать отпор РФ в том случае, если она все же начнет широкомасштабную войну.

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