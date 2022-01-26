Голова Харківського осередку Національного Корпусу Костянтин Немічев поділився деталями того, як відбувся терміновий збір Штабу оборони Харківщини.

Про це він розповів у своєму Telegram.

У публікації підкреслюється, що у разі війни Україні доведеться воювати за себе самостійно, а не розраховувати на партнерів. До того ж, додає Костянтин Немічев, зараз над Україною нависла загроза розгортання повномасштабної війни і це не секрет. «Про це говорять світові ЗМІ та політики, українське керівництво закликає людей не панікувати», - нагадує він.

Тим не менш, зауважує голова Харківського осередку Нацкорпусу, громадськість не буде панікувати тоді, коли буде впевнена у відсутності причин для хвилювань. А відтак, підкреслено у повідомленні, влада повинна зайнятися підготовкою українців до можливого нападу з боку РФ і до того, що державу доведеться захищати.

Як пояснює Костянтин Немічев, їм довелося зібрати Штаб оборони Харківщини тому що влада не налагодила адекватну комунікацію з населенням. «Харків'яни та жителі області мають бути проінформованими щодо реалізації будь-якого сценарію», - переконаний він.

Далі у публікації детальніше розповідається про Штаб оборони Харківщини: до його складу увійдуть громадські організації та патріотичні політичні партії, а мета – розробити алгоритм дій у разі військової ескалації на території України. «Сьогодні ми були єдині, як і у 2014 році та обговорили плани нашої діяльності», - зазначає голова Харківського осередку Нацкорпусу.

Також у Telegram подається перелік планів, які Штаб пропрацював на зборі: зокрема, йдеться про мобілізацію населення, евакуацію близьких та рідних, пункти збору для добровольців, зв’язок під час бойових дій та пересування людей. Окрім цього, додає Костянтин Немічев, піднімалося питання щодо залучення всіх охочих та добровольців до Територіальної оборони Харківської області, а також щодо вишколів цивільної оборони для населення. «Нам не потрібна війна та розруха, але ми готові боротися за своє місто, за свою країну та своє майбутнє!», - заявляє він.

У публікації зазначається, що під час зборів обговорювали й проблему із проросійськими диверсантами, які останнім часом почали активно діяти в Харкові. «Штаб оборони Харківщини починає проводити роботу з підняття патріотичного духу», - сказано у повідомленні. Саме тому, розповідає голова Харківського осередку Нацкорпусу, вони запрошують українців приєднатися до масштабного патріотичного маршу єдності, який підтвердить той факт, що Харків – українське місто. У Telegram сказано, що скоро вони анонсують Марш Єдності.

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