Глава Харьковской ячейки Национального Корпуса Константин Немичев поделился деталями того, как состоялся срочный сбор Штаба обороны Харьковщины.

Об этом он поведал в своем Telegram.

В публикации подчеркивается, что в случае войны Украине придется воевать за себя самостоятельно, а не рассчитывать на партнеров. К тому же, добавляет Константин Немичев, сейчас над Украиной нависла угроза развертывания полномасштабной войны и это не секрет. «Об этом говорят мировые СМИ и политики, украинское руководство призывает людей не паниковать», - напоминает он.

Тем не менее, отмечает председатель Харьковского отделения Нацкорпуса, общественность не будет паниковать тогда, когда будет уверена в отсутствии причин для волнений. Следовательно, подчеркнуто в сообщении, власти должны заняться подготовкой украинцев к возможному нападению со стороны РФ и к тому, что государство придется защищать.

Как объясняет Константин Немичев, им пришлось собрать Штаб обороны Харьковщины, потому что власти не наладили адекватную коммуникацию с населением. «Харьковчане и жители области должны быть проинформированы о реализации любого сценария», - убежден он.

Далее в публикации подробнее рассказывается о Штабе обороны Харьковщины: в его состав войдут общественные организации и патриотические политические партии, а цель – разработать алгоритм действий в случае военной эскалации на территории Украины. «Сегодня мы были единственными, как и в 2014 году, и обсудили планы нашей деятельности», - отмечает председатель Харьковской ячейки Нацкорпуса.

Также в Telegram представлен перечень планов, которые Штаб проработал на сборе: в частности, речь идет о мобилизации населения, эвакуации близких и родных, пунктах сбора для добровольцев, связи во время боевых действий и передвижении людей. Кроме этого, добавляет Константин Немичев, поднимался вопрос о привлечении всех желающих и добровольцев в Территориальную оборону Харьковской области, а также об обучениях гражданской обороны для населения. «Нам не нужна война и разруха, но мы готовы бороться за свой город, свою страну и свое будущее!», - заявляет он.

В публикации говорится, что во время собрания обсуждали и проблему с пророссийскими диверсантами, которые в последнее время начали активно действовать в Харькове. «Штаб обороны Харьковщины начинает проводить работу по поднятию патриотического духа», - говорится в сообщении. Именно поэтому, рассказывает глава Харьковской организации Нацкорпуса, они приглашают украинцев присоединиться к масштабному патриотическому маршу единства, который подтвердит тот факт, что Харьков – украинский город. В Telegram говорится, что скоро они анонсируют Марш Единства.

Как сообщала Politeka, Жорин указал на факты подготовки к военной эскалации со стороны РФ.

Также Politeka писала о том, что ветеран полка «Азов» Максим Зайченко рассказал о концерне «Военторгсервис».