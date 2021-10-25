Представники Національного Корпусу повідомили, що 25 жовтня вночі невідомі підпалили спортивний зал «Авангард» ветеранів «Азову» у Дніпрі.

Про це вони розповіли на своєму офіційному сайті.

Передусім на сайті зазначається, що це вже не перший такий напад на спортзал, відкритий завдяки азовцям. Зокрема, розповідає Нацкорпус, 4 роки тому невідомі вже завдавали шкоди фасаду спорткомплексу. Сьогодні ж вночі, сказано у публікації, відбувся підпал «Авангарду». «Невідомі на даний час нам особи за допомогою легкозаймистих речовин здійснили підпал комплексу. Внаслідок пожежі спортивні зони комплексу зазнали великої шкоди», - розповідають представники Нацкорпусу.

Водночас вони стверджують, що ці залякування не спрацюють і вони не збираються припиняти свою діяльність у Дніпрі.

«Вочевидь, антиукраїнські сили мають змогу лише таким підступним способом перешкоджати активній діяльності Національного Корпусу», - зазначено у публікації.

Також Нацкорпус обіцяє відновити роботу спортивного залу найближчим часом.

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