Представители Национального Корпуса сообщили, что 25 октября ночью неизвестные подожгли спортивный зал «Авангард» ветеранов «Азова» в Днепре.

Об этом они рассказали на своем официальном сайте.

Прежде всего на сайте отмечается, что это уже не первое такое нападение на зал, открытый благодаря азовцам. В частности, рассказывает Нацкорпус, 4 года назад неизвестные уже наносили ущерб фасаду спорткомплекса. Сегодня же ночью, говорится в публикации, произошел поджог «Авангарда». «Неизвестные на данный момент нам лица с помощью легковоспламеняющихся веществ осуществили поджог комплекса. В результате пожара, спортивные зоны комплекса получили большой вред», - рассказывают представители Нацкорпуса.

В то же время они утверждают, что эти запугивания не сработают и они не собираются прекращать свою деятельность в Днепре.

«Очевидно, антиукраинские силы могут только таким коварным способом препятствовать активной деятельности Национального Корпуса», - говорится в публикации.

Также Нацкорпус обещает возобновить работу спортивного зала в ближайшее время.

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