Представники Нацкорпусу повідомили, що у столиці проходять всеукраїнські юнацькі змагання «Сильна Нація. Юнацька ліга» на честь Ігоря Бєлошицького, полеглого бійця «Азову».

Про це розповідається у Telegram-каналі «Юнацький Корпус».

Як повідомляється у публікації, з 21 по 24 жовтня у столиці України в таборі «Азовець» проходять всеукраїнські юнацькі змагання. Тут же додається, що захід профінансувало Міністерство молоді та спорту задля національно-патріотичного виховання українців. «Захід проводиться з метою створення наочного прикладу переваг здорового способу життя для молоді», - підкреслюють представники Нацкорпусу.

Окрім цього, додають вони, проєкт спрямований на те, аби підтримати громадянську активність молоді, виховувати її в дусі націоналізму, удосконалювати її фізичну підготовку, виховувати морально-психологічну стійкість і почуття побратимства.

На другий день «Юнацький Корпус» так прокоментував змагання: «Це був дуже яскравий та насичений день сповнений пригод та цікавих завдань». Окрім цього, він відзначив наснагу та завзяття самих учасників, які вони проявили і на залікових дисциплінах, і на не залікових.

Як повідомляла Politeka, Нацкорпус повідомив, чим закінчилося судове засідання щодо Кухарчука.

Також Politeka писала про те, що Нацкорпус пояснив, що боротися з агресією РФ потрібно не лише на Сході України.