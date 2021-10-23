Представители Нацкорпуса сообщили, что в столице проходят всеукраинские юношеские соревнования «Сильная Нация. Юношеская лига» в честь Игоря Белошицкого, павшего бойца «Азова».
Об этом рассказывается в Telegram-канале «Юношеский Корпус».
Как сообщается в публикации, с 21 по 24 октября в столице Украины в лагере «Азовец» проходят всеукраинские юношеские соревнования. Здесь же добавляется, что мероприятие профинансировало Министерство молодежи и спорта для национально-патриотического воспитания украинцев. «Мероприятие проводится с целью создания наглядного примера преимущества здорового образа жизни для молодежи», - подчеркивают представители Нацкорпуса.
Кроме этого, добавляют они, проект направлен на то, чтобы поддержать гражданскую активность молодежи, воспитывать ее в духе национализма, усовершенствовать ее физическую подготовку, воспитывать нравственно-психологическую устойчивость и чувство побратимства.
На второй день «Юношеский Корпус» так прокомментировал соревнования: «Это был очень яркий и насыщенный день полный приключений и интересных задач». Кроме этого, он отметил воодушевление и рвение самих участников, которые они проявили и на зачетных дисциплинах, и на не зачетных.
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Слезы на "Мастер Шеф", жена известного повара разрыдалась из-за поступка участницы: "С первой серии подбешивает"
Украину атакуют дожди, от «бабьего лета» не останется и следа: где резко похолодает
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская не узнала саму себя на фото 10-летней давности: "Боже, кто это..."
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил, чем закончилось судебное заседание по Кухарчуку.
Также Politeka писала о том, что Нацкорпус объяснил, что бороться с агрессией РФ нужно не только на Востоке Украины.