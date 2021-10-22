Політична експертка і економічна оглядачка Світлана Кушнір висловила свою думку про президента України, а також згадала недавній світовий офшорний скандал.

Все це Світлана Кушнір обговорила у програмі «Что Дальше?» на каналі «Знай 24» з ведучою Вікторією Панченко. Спочатку політична експертка Світлана Кушнір поділилася своєю думкою про роботу Володимира Зеленського.

«У нас президент тоді виконує і функцію судді Верховного. Точно так само нещодавно ми бачили це скандальне звільнення голови Верховної Ради. Момент голосування за відставку Разумкова − це була точка біфуркації для президента. І ось його повноваження і концентрація влади в найвищій точці», - розповіла про повноваження Зеленського Кушнір.

Після цього Світлана Кушнір згадала про світовий скандал з офшорами і його наслідки.

«Якщо ми подивимося Чилі, там розпочато процедуру імпічменту. У Чехії Бабич програв вибори. В Австрії прем'єр-міністр пішов, не чекаючи кінцевих результатів перевірок з цих офшорних скандалів. І згадуючи статтю в Guardian, можемо сказати, що 38 або 39 українських чиновників − напевно тільки перший шар», - заявила експертка.

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