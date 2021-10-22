Политическая экспертка и экономическая обозревательница Светлана Кушнир выразила свое мнение о президенте Украины, а также упомянула недавний мировой офшорный скандал.

Всё это Светлана Кушнир обсудила в программе «Что Дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко. Сначала политическая экспертка Светлана Кушнир поделилась своим мнением о роботе Владимира Зеленского.

«У нас президент тогда выполняет и функцию судьи Верховного. Точно также недавно мы видели это скандальное увольнение главы Верховной Рады. Момент голосования за отставку Разумкова — это была точка бифуркации для президента. И вот его полномочия и концентрация власти в высшей точке», - рассказала о полномочиях Зеленского Кушнир.

После этого Светлана Кушнир вспомнила про мировой скандал с офшорами и его последствия.

«Если мы посмотрим Чили, там начата процедура импичмента. В Чехии Бабич проиграл выборы. В Австрии премьер-министр ушел, не дожидаясь конечных результатов проверок по этим офшорным скандалам. И вспоминая статью в Guardian, можем сказать, что 38 или 39 украинских чиновников — наверное только первый слой», - заявила экспертка.

Напомним, ранее Politeka писала о рейтингах партии «Слуга народа».

Также Politeka публиковала слова Дэвида Уильямса о должности президента страны.