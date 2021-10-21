Американський науковець-конституціоналіст, професор права Університету Індіани Девід Вільямс розповів, що, коли є прем'єрміністр, який призначений парламентом, і президент, який напряму обраний народом, загроза майже завжди виходить від президента.

Про це він розповів у новому випуску програми «Конституційна кухня» з Геннадієм Друзенком.

«Так відбувається в усьому світі, бо коли є надмірна концентрація владних повноважень, то майже завжди це пов'язане з президентом. Бо президента обирає народ, і він думає про себе як про очільника та провідника народу і народ думає про нього як про провідника та надає йому все більше влади. Статистично немає особливої різниці між тим, наскільки дієвими є президенти й наскільки дієвими є прем'єрміністри», - підкреслив він.

Вільямс сказав, що президенти є так само дієвими, як прем'єрміністри, а з іншого боку, статистика з різних досліджень показує, що президентські системи в цьому плані менш стабільні, ніж парламентські. Це випливає з результатів досліджень, підтвердив він, навіть тих фахівців, які не погоджуються між собою щодо різних методів.

«Але вони всі погоджуються в тому, що президентські системи є менш стабільними та менш демократичними. В гібридних системах, де існує президент та прем'єр-міністр практично завжди саме президент перетягує на себе владні повноваження від прем'єр-міністра. Знову ж таки саме тому, що його напряму обрав народ. Тому президент почувається в праві перетягувати владні повноваження від прем'єр-міністра», - резюмував він.

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