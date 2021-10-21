Американский ученый-конституционалист, профессор права Университета Индианы Дэвид Уильямс рассказал, что, когда есть премьер-министр, который назначенный парламентом, и президент, который напрямую избранный народом, угроза почти всегда исходит от президента.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Конституционная кухня» с Геннадием Друзенко.

«Так происходит во всем мире, потому что когда есть чрезмерная концентрация властных полномочий, то почти всегда это связано с президентом. Потому президента избирает народ, и он думает о себе как о главе и руководителе народа и народ думает о нем как о проводнике и предоставляет ему все больше власти. Статистически нет особой разницы между тем, насколько действенны президенты и насколько действенны премьер-министры», - подчеркнул он.

Уильямс сказал, что президенты являются так же действенными, как премьер-министры, а с другой стороны, статистика по разным исследований показывает, что президентские системы в этом плане менее стабильны, чем парламентские. Это следует из результатов исследований, подтвердил он, даже тех специалистов, которые не согласны между собой относительно различных методов

«Но они все сходятся в том, что президентские системы являются менее стабильными и менее демократичными. В гибридных системах, где существует президент и премьер-министр, практически всегда именно президент перетягивает на себя властные полномочия от премьер-министра. Опять же именно потому, что его направления избрал народ. Поэтому президент чувствует себя в праве перетаскивать властные полномочия от премьер-министра», - резюмировал он.

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