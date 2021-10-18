Російський економіст Олексій Попов розповів про економічні показники Росії, а також зазначив, що з точки зору ВВП економіка не поліпшується, але на практиці постійно щось модернізується і закуповується.
Про це він розповів у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості».
«Формально у нас 0 (зростання економіки, - ред.), якщо скласти за останні роки: у минулому році провал, а в цьому буде приріст. Якщо взяти за останні роки, то буде 0, а з іншого боку процеси йдуть – кожен день практично щось відбувається», - зазначив Попов.
За словами експерта, незважаючи на все, в Росії постійно щось змінюється: будуються дороги і йде переозброєння армії, а також практично кожен день щось закуповується або модернізується.
«З іншого боку, я згадую 00-ві роки, коли у нас зростання ВВП було по 5-6% в рік, але нічого цього не було: армія, фінансова система та дороги були в (поганому стані, - ред.). З точки зору ВВП нічого не відбувається, а в житті постійно щось відбувається», - підкреслив Попов.
Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"
Знаменита актриса вирушила в кращий світ: "Завжди освітлювала кімнату своїм позитивом"
Солістка KAZKA Зарицька різко висловилася про свою суперницю Джамалу, кадри: "Заважає нам..."
Дружина продюсера "Квартал 95" в крихітному рожевому купальнику здивувала фігурою біля басейну: фото
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Як зазначив економіст, середня зарплата по Росії зараз 55 тисяч рублів за даними «Росстату», а мінімальна пенсія зросла до 17 тисяч рублів.
«Пенсійна реформа передбачала збільшення пенсійного віку з кроком по пів року і вихід на 20 з чимось тисяч до 2024 року», - сказав Попов.
Як повідомляла Politeka, Дмитро Джангіров розповів про становлення партії демократів в США.
Також Politeka публікувала слова Валентина Гладких про відставку Разумкова: Нічого докорінно у Верховній Раді не зміниться.