Российский экономист Алексей Попов рассказал об экономических показателях России, а также отметил, что с точки зрения ВВП экономика не улучшается, но на практике постоянно что-то модернизируется и закупается.
Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
«Формально у нас 0 (рост экономики, - ред.), если сложить за последние годы: в прошлом году провал, а в этом будет прирост. Если взять за последние годы, то будет 0, а с другой стороны процессы идут – каждый день практически что-то происходит», - отметил Попов.
По словам эксперта, несмотря на всё, в России постоянно что-то меняется: строятся дороги и идёт перевооружение армии, а также практически каждый день что-то закупается или модернизируется.
«С другой стороны, я вспоминаю 00-е годы, когда у нас рост ВВП был по 5-6% в год, но ничего этого не было: армия, финансовая система и дороги были в (плохом состоянии, - ред.). С точки зрения ВВП ничего не происходит, а в жизни постоянно что-то происходит», - подчеркнул Попов.
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Как отметил экономист, средняя зарплата по России сейчас 55 тысяч рублей по данным «Росстата», а минимальная пенсия выросла до 17 тысяч рублей.
«Пенсионная реформа предусматривала увеличение пенсионного возраста с шагом по полгода и выход на 20 с чем-то тысяч к 2024 году», - сказал Попов.
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