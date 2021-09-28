Голова лібертаріанскої партії Юрій Ковальчук назвав у програмі «Головне» на каналі «MY.UA» з блогером Катериною Павлової проблеми української правової системи.
Як каже Ковальчук, українська правова система потребує повних змін: від Конституції, усіх законодавчих норм і до Податкового кодексу.
Окрім цього, зазначає він, громадяни повинні бути свідомими, а для знання своїх прав потрібно прочитати Конституцію хоч один раз і знати Трудовий кодекс так само, як і знати свою відповідальність. «Мені б дуже хотілося, щоб наші судді, прокурори та дізнавачі ставали кар'єристами в хорошому сенсі цього слова», - підкреслює політик.
Детальніше гість програми зупиняється на Податковому кодексі, оскільки він є причиною наслідків роботи української правоохоронної системи. «У нашій країні є гарне висловлювання «згідно з чинним законодавством» і якщо ти розглядаєш все таким чином, то розумієш, що дійсно все дотримується норм закону», - зазначає Ковальчук.
Як він пояснює, боротьба з наслідками нічого не дасть, якщо не працює сама основа закону. А причина порушення податкового законодавства, переконаний політик, криється в тому, що українці просто загрузли в податках. Ковальчук додає, що це надто заплутана сфера навіть для самих податківців. «І чим більше каламутної води, тим і рибки більше, а люди не хочуть занурюватися у вивчення», - підкреслює гість програми.
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