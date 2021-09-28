Глава либертарианской партии Юрий Ковальчук назвал в программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой проблемы украинской правовой системы.

Как говорит Ковальчук, украинская правовая система требует полных изменений: от Конституции, всех законодательных норм и до Налогового кодекса.

Кроме этого, отмечает он, граждане должны быть сознательными, а для знания своих прав нужно прочитать Конституцию хоть один раз и знать Трудовой кодекс так же, как и знать свою ответственность. «Мне бы очень хотелось, чтобы наши судьи, прокуроры и дознаватели становились карьеристами в хорошем смысле этого слова», - подчеркивает политик.

Подробнее гость программы останавливается на Налоговом кодексе, поскольку он является причиной последствий работы украинской правоохранительной системы. «В нашей стране есть хорошее высказывание «согласно действующего законодательства» и если ты рассматриваешь все таким образом, то понимаешь, что действительно все соблюдается по нормам закона», - отмечает Ковальчук.

Как он объясняет, борьба с последствиями ничего не даст, если не работает сама основа закона. А причина нарушения налогового законодательства, убежден политик, кроется в том, что украинцы просто увязли в налогах. Ковальчук добавляет, что это слишком запутанная сфера даже для самих налоговиков. «И чем больше мутной воды, тем и рыбки больше, а люди не хотят погружаться в изучение», - подчеркивает гость программы.

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