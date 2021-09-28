Деколи краще продавати не продукт, а бренд. Детальніше про бренди розповіла комерційний директор «Sarner» Анастасія Воігт у програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило».

Як розповідає Воігт, деколи продати свою історія – набагато ефективніше, аніж займатися продажем продукту. Це, підкреслює вона, розуміють бренди і тому співпрацюють з ними. «Вони хочуть, щоб клієнти перейнялися брендом, стали його амбасадором», - пояснює гостя програми.

Далі вона детальніше розповідає, як це працює: компанії хочуть, щоб клієнти непомітно для самих себе стали прихильниками не просто продукції, але й бренду. А це, додає Воігт, передбачає такі речі, як довіра до компанії, мінімальні знання про її роботу і поширення цієї інформації далі.

Експерт зазначає, що бренди є різні і вони йдуть різними шляхами. У приклад вона наводить Ferrari, який створює «Ferrari world». «А є бренди більш серйозні, які вважають за краще розповісти про свою історію, відзначити 200 років на ринку – їм підходить більше ретроспективний погляд», - розповідає Воігт.

Окрім цього, зауважує гостя програми, можна скористатися комерційним підходом. Зокрема, вона розповідає про роботу з компанією Google. «Вони хочуть створити екосистему, в якій вони привертають однодумців, інші компанії і створюють точку для інновацій», - розповідає вона.

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