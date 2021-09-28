Иногда лучше продавать не продукт, а бренд. Подробнее о брендах рассказала коммерческий директор «Sarner» Анастасия Воигт в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

Как рассказывает Воигт, порой продать свою история - гораздо эффективнее, чем заниматься продажей продукта. Это, подчеркивает она, понимают бренды и поэтому сотрудничают с ними. «Они хотят, чтобы клиенты прониклись брендом, стали его амбассадорами», - объясняет гостья программы.

Далее она подробнее рассказывает, как это работает: компании хотят, чтобы клиенты незаметно для самих себя стали сторонниками не просто продукции, но и бренда. А это, добавляет Воигт, предусматривает такие вещи, как доверие к компании, минимальные знания о ее работе и распространение этой информации далее.

Эксперт отмечает, что бренды есть разные и они идут разными путями. В пример она приводит Ferrari, который создает «Ferrari world». «А есть бренды более серьезные, которые предпочитают рассказать о своей истории, отметить 200 лет на рынке – им подходит более ретроспективный взгляд», - рассказывает Воигт.

Кроме этого, замечает гостья программы, можно воспользоваться коммерческим подходом. В частности, она рассказывает о работе с компанией Google. «Они хотят создать экосистему, в которой они привлекают единомышленников, другие компании и создают точку для инноваций», - рассказывает она.

Как сообщала Politeka, Воигт рассказала о главных принципах проектов, связанных с Чернобылем.

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