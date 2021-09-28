Комерційний директор «Sarner» Анастасія Воігт у програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило» розповіла про проєкти, які пов'язані з Чорнобилем. За її словами, дуже важливо не перетворити це в парк атракціонів.

«Хороша історія це та історія, яка зворушує, тобто тут ми починаємо від точки, коли у нас є важлива і зворушлива історія. Молодому поколінню дуже часто складно відчути історію, яку вони не торкнулися», - зазначила Воігт.

За словами експертки, створюючи якісь проєкти, що пов'язані з Чорнобилем, важливо дати можливість людям, які не постраждали від цієї трагедії, відчути, що люди тоді пережили.

«Дуже важливе завдання, коли ми працюємо з непростими історіями, не перетворити це в парк атракціонів. Важливо ставитися до них з повагою і дати можливість людині задуматися і пропустити це через себе», - сказала Воігт.

На думку експертки, дуже важливо пропустити без спотворень історію крізь проєкт, щоб людина повністю розуміла, яка трагедія сталася.

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