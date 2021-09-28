Коммерческий директор «Sarner» Анастасия Воигт в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказала о проектах, связанных с Чернобылем. По её словам, очень важно не превратить это в парк аттракционов.
«Хорошая история это та история, которая трогает, то есть здесь мы начинаем от точки, когда у нас есть важная и трогательная история. Молодому поколению очень часто сложно прочувствовать историю, которой они не коснулись», - отметила Воигт.
По словам эксперта, создавая какие-то проекты, связанные с Чернобылем, важно дать возможность людям, которые не пострадали от этой трагедии, прочувствовать, что люди тогда пережили.
«Очень важная задача, когда мы работаем с непростыми историями, не превратить это в парк аттракционов. Важно относиться к ним с уважением и дать возможность человеку задуматься и пропустить это через себя», - сказала Воигт.
По мнению эксперта, очень важно пропустить без искажений историю сквозь проект, чтобы человек полностью понимал, какая трагедия произошла.
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