В первом выпуске программы «Толковый разговор» Алексея Толкачева юрист и предприниматель, эксперт по вопросам налоговой реформы Святослав Дубина проанализировал причины экономического отставания Украины. Ведь, например, в 1991 году Украина отставала от Китая по ВВП в пять раз. Сегодня – более чем в 90 раз

«В бюджет заложили четыре процента роста ВВП. Хорошо, что не ноль, потому что у нас были и в минус, и в ноль. Но это не экономика развития. Нам надо оставаться на месте, чтобы быстро бежать. Нам надо рост ВВП 7-8 процентов», - говорит он.

Для того чтобы обеспечить этот экономический рост, прежде всего, нужно ограничить перераспределение через государственный бюджет.

«Хотим мы или не хотим, но на сегодня государственный бюджет у нас неэффективный. Не хочется разговаривать матом, но он неэффективный. Государство хочет больше выжимать из людей. Но люди не могут довериться посреднику, который постоянно разворовывает или использует неэффективно», - рассуждает эксперт.

Он указывает, что госпредприятия почти все являются убыточными.

«При этом еще родились наблюдательные советы, и при этом руководство получает в сотни тысяч больше. Мой партнер Павел любит приводить пример. Сейчас пенсия 2800 гривен, а судья Вовк получает 322 000. Не может быть такой разрыв в распределении денег», - считает Дубина.

Он еще раз повторяет: государство неэффективное, и народ не доверяет государству. «Конечно, можно наплодить правоохранительных органов. Есть анекдот о силаче, который в цирке выжимает лимон. Полстакана выжал и говорит: кто сделает больше? Выходит такой щупленький дядечка, берет этот же лимон и дожимает стакан. Все в шоке, спрашивают: кто вы? Он отвечает: я глава налогового комитета».

Как сообщала Politeka, Окландер рассказал о том, что повышение цен на сырьевых рынках может сыграть на руку Украине.

Politeka также сообщала, что сегодня в Украине есть несколько зарегистрированных индустриальных парков.