У першому випуску програми «Толкова розмова» Олексія Толкачова юрист і підприємець, експерт з питань податкової реформи Святослав Дубина проаналізував причини економічного відставання України. Адже, наприклад, у 1991 році Україна відставала від Китаю по ВВП у п'ять разів. Сьогодні - більше ніж у 90 разів
«До бюджету заклали чотири відсотки зростання ВВП. Добре, що не нуль, тому що у нас були і в мінус, і в нуль. Але це не економіка розвитку. Нам треба залишатися на місці, щоб швидко бігти. Нам треба зростання ВВП 7-8 відсотків», - каже він.
Для того, щоб забезпечити це економічне зростання, перш за все, потрібно обмежити перерозподіл через державний бюджет.
«Хочемо ми чи не хочемо, але на сьогодні державний бюджет у нас неефективний. Не хочеться розмовляти матом, але він неефективний. Держава хоче більше вичавлювати з людей. Але люди не можуть довіритися посереднику, який постійно розкрадає або використовує неефективно», - міркує експерт.
Він вказує, що держпідприємства майже всі є збитковими.
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«При цьому ще народилися наглядові ради, і при цьому керівництво отримує в сотні тисяч більше. Мій партнер Павло любить наводити приклад. Зараз пенсія 2800 гривень, а суддя Вовк отримує 322 000. Не може бути такий розрив у розподілі грошей», - вважає Дубина.
Він ще раз повторює: держава неефективна, і народ не довіряє державі. «Звичайно, можна наплодити правоохоронних органів. Є анекдот про силача, який в цирку вичавлює лимон. Пів склянки вичавив і каже: хто зробить більше? Виходить такий щупленький дядечко, бере цей же лимон і дотискує стакан. Всі в шоку, запитують: хто ви? Він відповідає: я глава податкового комітету».
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