На сегодня Украина имеет отрицательное сальдо торгового баланса, по итогам 2020 года – около одного процента. Но в целом, если сравнивать 2014 год с 2020, то отечественный экспорт упал в денежном выражении на 20 миллиардов долларов. Об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал директор по маркетингу группы компаний «Инфомир» Игорь Окландер.

Однако, по его словам, в этой ситуации Украина имеет некие преимущества, которые могут сыграть положительную роль в развитии экономики.

«Несмотря на то, что во всем мире мы наблюдаем инфляцию, и, казалось бы, эта сумма естественным образом даже без увеличения количества товаров должна была вырасти, но она упала. Сейчас нам играет на руку повышение цен на сырьевых рынках. Растениеводство, продукция низкого уровня переработки, сырье – это все растет в цене, поэтому позволяет нам приблизиться к нулю. Но мы еще долго не сможем развиваться, если будем придерживаться такого паритета между импортом и экспортом», - отмечает он.

На вопрос ведущего о том, какой должна быть емкость рынка, чтобы это было интересно не только иностранному инвестору, но и отечественному производителю, он ответил: «200 – 300 миллионов, это минимальная цифра того регионального кластера, в котором крупный товаропроизводитель может развиваться».

Отношения бизнеса с властью Окландер дипломатично охарактеризовал известной поговоркой: «Не надо нам помогать, просто не надо нам мешать. Нам бы хотелось, чтобы нам помогали».

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