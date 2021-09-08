Заслужений юрист України Марина Ставнійчук в ефірі програми "А як насправді" з Мирославою Бобровською розповіла, чи був візит президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки успішним

"Ми говоримо: "Успішний візит Володимира Зеленського, чи не успішний?" От, минулий тиждень всі обговорювали це питання. Але ж є очевидні маркери успішності візиту. Якщо в Україну привезено співпрацю — це прекрасно. Але ж не привезено поки що саму конкретну співпрацю. Привезені меморандуми про наміри співпрацювати", - сказала Марина Ставнійчук.

Вона зазначила, що все буде залежати від того, як реально вони будуть реалізовані, оскільки Україні потрібні кошти на виплату заборгованостей.

"Не йшлось про те, що надаються кошти на розвиток інфраструктури інноваційної в державі. Всі меморандуми про майбутню співпрацю стосуються того, що з України має бути вихолощено те, що ще у нас залишилось. І надано нам те, що у вигляді товарів уже виготовлено в тих же Сполучених Штатах Америки. Успішний чи не успішний візит президента, якщо за декілька тижнів до цього візиту йшла мова про те, що ось-ось в Україну буде призначений новий посол США. Якщо Україна така пріоритетна для США, то звичайно ця країна мала б посла в цій державі", - додала Ставнійчук.

За її словами, після візиту посол в Україні так і не з’явився.

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