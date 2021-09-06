У своєму блозі «Підсумки тижня» політолог Руслан Бортник прокоментував деякі підсумки візиту Володимира Зеленського в Білий Дім, заявивши про неготовність США жертвувати стосунками з Європою і РФ заради України.

«Позиції Зеленського ще більш посилить заявлена реанімація Комісії стратегічного партнерства між США та Україною, створеної ще при Кучмі», - заявив політолог.

Водночас, вважає Бортник, якщо дивитися на весь цей візит з точки зору державних цілей і завдань, національних інтересів, то можна констатувати відсутність будь-яких стратегічних домовленостей і рішень ключових питань. Він нагадав, що фактично американці відмовили нам в частині зміни позиції США по Північному потоку-2.

«Німеччина важливіше України, і це очевидно для США. Ми отримали відмову визначення термінів інтеграції в НАТО, швидше за все, відмову в отриманні гарантії безпеки від США за прикладом Південної Кореї, Японії і інших не «НАТОвських» країн, найважливіших партнерів США», - говорить Бортник.

Політолог зазначив, що хоч між США і Україною були підписані нові угоди у сфері оборони, потрібно чекати тексту рамкової оборонної угоди, оскільки поки що його немає. Також, додав Бортник, США не погодилися приєднатися до переговорного формату по Донбасу.

«США не готові жертвувати своїми відносинами з союзниками, наприклад, Німеччиною, і Женевським переговорним процесом з РФ заради України. Та й сама стратегія США щодо України та її майбутнього практично відсутня – є тільки тактика», - вважає політолог.

Як повідомляла Politeka, Майніна заявила, що Сполучені Штати, як правило, дають нам більше всіх підтримки.

Також Politeka писала про те, що Дзівідзінський розповів, як події в Афганістані вплинуть на Україну.