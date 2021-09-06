В своем блоге «Итоги недели» политолог Руслан Бортник прокомментировал некоторые итоги визита Владимира Зеленского в Белый Дом, заявив о неготовности США жертвовать отношениями с Европой и РФ ради Украины.

«Позиции Зеленского еще более усилит заявленная реанимация Комиссии стратегического партнерства между США и Украиной, созданной еще при Кучме», - заявил политолог.

В то же время, считает Бортник, если смотреть на весь этот визит с точки зрения государственных целей и задач, национальных интересов, то можно констатировать отсутствиекаких-либостратегических договорённостей и решений ключевых вопросов. Он напомнил, что фактически американцы отказали нам в части изменения позиции США по Северному потоку-2.

«Германия важнее Украины, и это очевидно для США. Мы получили отказ определения сроков интеграции в НАТО, скорее всего, отказ в получении гарантии безопасности от США по примеру Южной Кореи, Японии и других не «НАТОвских» стран, важнейших партнеров США», - говорит Бортник.

Политолог отметил, что хоть между США и Украиной были подписаны новые соглашения в сфере обороны, нужно ждать текста рамочного оборонного соглашения, так как пока что его нет. Также, добавил Бортник, США не согласились присоединиться к переговорному формату по Донбассу.

«США не готовы жертвовать своими отношениями с союзниками, например, Германией и женевским переговорным процессом с РФ ради Украины. Да и сама стратегия США в отношении Украины и ее будущегопрактически отсутствует – есть только тактика», - считает политолог.

Как сообщала Politeka, Майнина заявила, что Соединенные Штаты, как правило, дают нам больше всех поддержки.

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