Заслуженный юрист украины Марина Ставнийчук в эфире программы "А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказала, был ли визит президента Украины Владимира Зеленского в США успешным
"Мы говорим: "Успешный визит Владимира Зеленского, не успешный"? Вот, неделю все обсуждали этот вопрос. Но есть очевидные маркеры успешности визита. Если в Украину привезено сотрудничество — это прекрасно. Но не привезли пока само конкретное сотрудничество. Привезены меморандумы о намерениях сотрудничать", - сказала Марина Ставнийчук.
Она отметила, что все будет зависеть от того, как реально они будут реализованы, поскольку Украине нужны средства на выплату задолженностей.
"Не говорилось о том, что предоставляются средства на развитие инфраструктуры инновационной в государстве. Все меморандумы о будущем сотрудничестве касаются того, что с Украины должно быть выхолощено то, что еще у нас осталось. И предоставлено нам то, что в виде товаров уже изготовлено в тех же Соединенных Штатах Америки. Успешный или не успешный визит президента, если за несколько недель до этого визита шла речь о том, что вот-вот в Украине будет назначен новый посол США. Если Украина такая приоритетная для США, то конечно бы эта страна имела бы посла в этой стране", - добавила Ставнийчук.
По ее словам, после визита посол в Украине так и не появился.
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