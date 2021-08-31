У новому випуску програми «Суть подій» з блогером Любов'ю Завальнюк експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів про впровадження більш жорсткого контролю за наданням громадянам соціальної допомоги від держави.

«Зараз прийняли такі зміни законодавства, що всі отримувачі будь-якого виду соціальної допомоги, не тільки субсидій, вони підпадають під перевірку. Створюють окрему службу при міністерстві соціальної політики, і соціальні інспектори цієї служби мають право доступу до житла громадян. Ви можете їх не пустити чисто фізично, але в законі та інструкціях так прописано, що якщо людина не допускає до житла свого соціального інспектора, то вона автоматично позбавляєтесь будь-якої соціальної допомоги», - повідомив він.

Павловський сказав, що люди, які хочуть оформити соціальні пільги будуть змушені у будь-якому випадку впускати соціальних інспекторів, які будуть оцінювати відповідність вашого майна тому доходу, який ви задекларували перед поданням на соціальну допомогу. За минулий і позаминулий рік відбулись перевірки Мінфіном, підтвердив він, і було виявлено менше одного відсотку порушень при поданні на соціальну допомогу. Це говорить проте, вважає він, що наші люди в основному порядні і не зловживають такою допомогою.

«Але все одно вони хочуть за рахунок людей зекономити і з 1 травня було прийнято урядову постанову, яка зробила більш складними та жорсткими умови надання тих же субсидій. Тобто вони за рахунок більш жорстких умов фактично близько мільйона українських родин позбавили права на отримання субсидій. При цьому уряд цим пишається і видає це як велике досягнення, незважаючи на те, що тарифи зросли в декілька разів і з початку нового опалювального сезону знов буде зростання цін та тарифів», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Завальнюк, що контролери будуть приходити додому до тих, хто претендує на субсидію або вже її отримує.

Також раніше для Politeka Багінський розповідав, чи відбудуться найближчим часом якісь кадрові перестановки в уряді.