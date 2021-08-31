В новом выпуске программы «Суть событий» с блогером Любовью Завальнюк эксперт по вопросам социальной политике Андрей Павловский рассказал о внедрении более жесткого контроля за предоставлением гражданам социальной помощи от государства.

«Сейчас приняли такие изменения законодательства, все получатели любого вида социальной помощи, не только субсидий, они подпадают под проверку. Создают отдельную службу при министерстве социальной политики, и социальные инспекторы этой службы имеют право доступа к жилью граждан. Вы можете не пустить чисто физически, но в законе и инструкциях так прописано, что если человек не допускает к жилью своего социального инспектора, то он автоматически избавляетесь от любой социальной помощи», - сообщил он.

Павловский сказал, что люди, которые хотят оформить социальные льготы, будут вынуждены в любом случае впускать социальных инспекторов, которые будут оценивать соответствие вашего имущества тому доходу, который вы задекларировали перед подачей на социальную помощь. За прошлый и позапрошлый год состоялись проверки Минфином, подтвердил он, и было обнаружено менее одного процента нарушений при подаче на социальную помощь. Это говорит о том, считает он, что наши люди в основном порядочные и не злоупотребляют такой помощью.

«Но все равно они хотят за счет людей сэкономить и с 1 мая было принято правительственное постановление, которое сделало более сложными и жесткими условия предоставления тех же субсидий. То есть они за счет более жестких условий фактически около миллиона украинских семей лишили права на получение субсидий. При этом правительство этим гордится и выдает это как большое достижение, несмотря на то, что тарифы выросли в несколько раз и с начала нового отопительного сезона снова будет рост цен и тарифов», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что контролеры будут приходить домой к тем, кто претендует на субсидию или уже ее получает.

Также ранее для Politeka Багинский рассказывал, произойдут ли в ближайшее время какие-то кадровые перестановки в правительстве.