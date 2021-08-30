У програмі «Акценти» з Тетяною Резвін фахівець з аналізу політики та стратегічного планування Геннадій Рябцев розповів про діри в бюджеті України і припустив, як влада їх закриватиме.

Передусім фахівець зазначає, що Україна має дефіцитний бюджет, сума доходів не відповідає закладеним у бюджет витратам. «Це означає, що збирається менше доходів, ніж очікувалося», - підкреслює він і додає, що не варто забувати про пандемію, яка теж додала проблем.

Отже, каже Рябцев, державі потрібно знайти спосіб робити виплати в умовах зменшених доходів. «Але у держави є такий собі рятувальний круг у вигляді національної валюти», - зауважує гість програми. На його думку, влада знизить курс гривні задля збільшення надходжень, ця гривнева маса з імпортоорієнтованої економіки і закриє діри в бюджеті. «Влітку курс зміцнюється, а потім оп, і восени починає падати», - констатує фахівець.

Як він пояснює, так держава зможе отримати відразу більше виручки. «А до кінця року, коли потрібно виручити якнайбільше гривень, щоб виконати бюджетні зобов'язання, — держава цілеспрямовано знижує курс гривні», - стверджує Рябцев.

Як повідомляла Politeka, Рябцев пояснив, як Україні досягнути енергетичної стабільності.

Також Politeka писала про те, що Рябцев назвав ситуацію на українському енергетичному ринку патовою.