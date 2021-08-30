У новому випуску програми «Суть подій» з блогером Любов'ю Завальнюк експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів, що ситуація на українському енергетичному ринку патова

«Низькі ціни на електроенергію в Україні з'являються за рахунок того, що існують два величезних державних підприємства – це «Енергоатом», який управляє всіма атомними станціями, і «Укргідроенерго», яке управляє всіма ГЕС і ГАЕС. Так ось вони зараз, незважаючи на прийняття у 2019 році закону про ринок електричної енергії, змушені продавати свою енергію за цінами нижче собівартості», - підкреслив він.

Рябцев розповів, що «Енергоатом» відпускає електроенергію по 15 копійок за кіловат, а «Укргідроенерго» по 1 копійці за кіловат при тому, що собівартість в рази вища, ніж офіційно встановлена. Так виходить, вважає він, тому що хтось порахував, що державні підприємства є тими дійними коровами, яких можна безкарно для розвитку цих підприємств «подоїти».

«Виходить так, що ви торгуєте електричною енергією нижче собівартості, при цьому вас не пускають на ринок, де ви можете реалізувати всю цю електроенергію за ринковою ціною, щоб в результаті знизити цю ринкову ціну. Оскільки все одно продукція «Енергоатому» і «Укргідроенерго» дешевша будь-яких теплових станцій. Замість цього потрібно забратися в бюджет цих двох державних підприємств, увігнати в борги «Енергоатом» і «Укргідроенерго», а це значить позбавити їх можливості нормально проводити ремонтні кампанії», - повідомив він.

Рябцев сказав, що гідроелектростанції і тим більше атомні станції - це складні технологічні об'єкти, які потребують догляду і щосекундного нагляду. Щоб не траплялося аварій, акцентував він, як свого часу в Росії на найбільшій у світі ГЕС і в Україні на одній з найбільших у світі АЕС.

«І щоб цього не допустити, потрібно регулярно вкладати кошти в забезпечення надійності та безпеки роботи цих станцій, але не можна нічого вкласти, якщо енергія продається нижче собівартості», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Новака, що ціни і тарифи на енергоносії повинні бути адекватними до рівня доходів українців.

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