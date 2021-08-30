В новом выпуске программы «Суть событий» с блогером Любовью Завальнюк эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал, что ситуация на украинском энергетическом рынке патовая

«Низкие цены на электроэнергию в Украине появляются за счет того, что существуют два огромных государственных предприятия - это «Энергоатом», который управляет всеми атомными станциями, и «Укргидроэнерго», которое управляет всеми ГЭС и ГАЭС. Так вот они сейчас, несмотря на принятие в 2019 году закона о рынке электрической энергии, вынуждены продавать свою энергию по ценам ниже себестоимости», - подчеркнул он.

Рябцев рассказал, что «Энергоатом» отпускает электроэнергию по 15 копеек за киловатт, а «Укргидроэнерго» по 1 копейке за киловатт при том, что себестоимость в разы выше, чем официально установлено. Так получается, считает он, потому что кто-то посчитал, что государственные предприятия являются теми дойными коровами, которых можно безнаказанно для развития этих предприятий «подоить».

«Получается так, что вы торгуете электрической энергией ниже себестоимости, при этом вас не пускают на рынок, где вы можете реализовать всю эту электроэнергию по рыночной цене, чтобы в результате снизить эту рыночную цену. Поскольку все равно продукция «Энергоатома» и «Укргидроэнерго» дешевле любых тепловых станций. Вместо этого нужно забраться в бюджет этих двух государственных предприятий, вогнать в долги «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», а это значит лишить их возможности нормально проводить ремонтные кампании», - сообщил он.

Рябцев сказал, что гидроэлектростанции и тем более атомные станции - это сложнейшие технологические объекты, которые требуют ухода и ежесекундного присмотра. Чтобы не случалось аварий, акцентировал он, как в свое время в России на самой большой в мире ГЭС и в Украине на одной из самых больших в мире АЭС.

«И чтобы этого не допустить, нужно регулярно вкладывать средства в обеспечение надежности и безопасности работы этих станций, но нельзя ничего вложить, если энергия продается ниже себестоимости», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Новака, что цены и тарифы на энергоносители должны быть адекватными уровню доходов украинцев.

Также ранее для Politeka Багинский рассказывал, что Северный поток-2 подпадает под Третью европейскую энергетическую хартию.