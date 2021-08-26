У програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай 24» політолог Андрій Багінський назвав причини, з яких президент США не робить нічого, аби запуск Північного потоку-2 не відбувся.

Гість програми посилається на європейське законодавство і вказує, що Північний потік-2 не можна заповнювати більше,ніж на половину, решту відсотків мають зайняти треті компанії. «Ми пам'ятаємо, що також Північний потік-2 підпадає під Третю європейську енергетичну хартію», - нагадує він.

Також Багінський зазначає, що швидко здійснити проєкт не вдасться. «Україна має люфт часу, щоб висловити свої бажання, як нам можуть компенсувати втрати від введення цього проєкту», - додає експерт.

Водночас він сумнівається в тому, що президент США якось перешкоджатиме запуску Північного потоку-2. «Починається якась, нехай і легка, розрядка між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією», - пояснює Багінський. З іншого боку, каже політолог, питання залишається відкритим і за допомогою нього Білий Дім намагатиметься якось вплинути на Кремль.

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