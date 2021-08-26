В программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24» политолог Андрей Багинский назвал причины, по которым президент США не делает ничего, чтобы запуск Северного потока-2 не состоялся.

Гость программы ссылается на европейское законодательство и указывает, что Северный поток-2 нельзя заполнять более, чем на половину, остальные проценты должны занять третьи компании. «Мы помним, что также Северный поток-2 подпадает под Третью европейскую энергетическую хартию», - напоминает он.

Также Багинский отмечает, что быстро осуществить проект не удастся. «Украина имеет люфт времени, чтобы выразить свои желания, как нам могут компенсировать потери от введения этого проекта», - добавляет эксперт.

В то же время он сомневается в том, что президент США будет как-то препятствовать запуску Северного потока-2. «Начинается некая, пусть и легкая, разрядка между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией», - объясняет Багинский. С другой стороны, говорит политолог, вопрос остается открытым и с помощью него Белый Дом будет пытаться как-то повлиять на Кремль.

Как сообщала Politeka, Багинский рассказал, с чем поедет Зеленский в Соединенные Штаты Америки.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга объяснил, как США собираются выйти на европейский рынок газа.