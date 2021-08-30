В программе «Акценты» с Татьяной Резвин специалист по анализу политики и стратегического планирования Геннадий Рябцев рассказал о дырах в бюджете Украины и предположил, как власть будет их закрывать.

Прежде всего специалист отмечает, что Украина имеет дефицитный бюджет, сумма доходов не соответствует заложенным в бюджет расходам. «Это означает, что собирается меньше доходов, чем ожидалось», - подчеркивает он и добавляет, что не стоит забывать о пандемии, которая тоже добавила проблем.

Итак, говорит Рябцев, государству нужно найти способ делать выплаты в условиях уменьшенных доходов. «Но у государства есть такой себе спасательный круг в виде национальной валюты», - отмечает гость программы. По его мнению, власть снизит курс гривны для увеличения поступлений, эта гривневая масса с импортоориентированной экономики и закроет дыры в бюджете. «Летом курс укрепляется, а потом оп, и осенью начинает падать», - констатирует специалист.

Как он объясняет, так государство сможет получить сразу больше выручки. «А к концу года, когда нужно выручить как можно больше гривен, чтобы выполнить бюджетные обязательства — государство целенаправленно снижает курс гривны», - утверждает Рябцев.

Как сообщала Politeka, Рябцев объяснил, как Украине достичь энергетической стабильности.

Также Politeka писала о том, что Рябцев назвал ситуацию на украинском энергетическом рынке патовой.