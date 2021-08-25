У спеціальному випуску програми «Суть подій» з блогером Любов'ю Завальнюк соціаліст, голова Верховної Ради України II - Vскликання Олександр Мороз розповів, що в суверенній державі насамперед має бути суверенна людина.

«Маючи стартові найкращі у колишньому Союзі можливості, Україна ними не скористалась, і я тут буду говорити про головну причину - це система влади, яка впроваджена була в Україні на чолі з президентом Кучмою та іншими. Вони ставилися до системи влади як до такої, яка ще була запроваджена Ханом Батиєм. Є зверху князь, цар, хан, генеральний секретар, президент і так далі, а українці звикали до патерналістського ставлення до держави, яка повинна все дати», - підкреслив він.

Мороз сказав, що коли люди були невдоволені владою, то вони це обговорювали на кухні між собою. Але підстави до такого настрою та таких звичок, вважає він, створювалися віками. Якщо ми хочемо мати суверенну державу, впевнений він, то треба зробити спершу суверенною людину, щоб він був громадянином відповідальним за свою державу, так як це ми бачимо в Іспанії, Франції, Польщі тощо.

«Громадянин не має бути обивателем і на сьогодні це дуже серйозна справа, тому що зміна людини - це найскладніша справа, яку треба зробити. Але для того, щоб людина стала громадянином, щоб населення стало народом, йому треба створювати умови. В цьому має бути воля того, хто стоїть на чолі держави та влади, він має визначальне значення. Цим треба займатися серйозно, бо без такого перетворення ми не будемо бачити змін», - резюмував він.

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