В специальном выпуске программы «Суть событий» с блогером Любовью Завальнюк социалист, председатель Верховной Рады Украины II - V созыва Александр Мороз рассказал, что в суверенном государстве в первую очередь должен быть суверенный человек.

«Имея стартовые лучшие в бывшем Союзе возможности, Украина ними не воспользовалась, и я здесь буду говорить о главной причине - это система власти, которая была внедрена в Украине во главе с президентом Кучмой и другими. Они относились к системе власти как к таковой, которая еще была введена Ханом Батыем. Есть сверху князь, царь, хан, генеральный секретарь, президент и т.д., а украинцы привыкали к патерналистскому отношению к государству, которое должно все дать», - подчеркнул он.

Мороз сказал, что когда люди были недовольны властью, то они это обсуждали на кухне между собой. Но основания для такого настроения и таких привычек, считает он, создавались веками. Если мы хотим иметь суверенное государство, уверен он, то надо сделать сначала суверенным человека, чтобы он был гражданином ответственным за свое государство, так как это мы видим в Испании, Франции, Польши и тд.

«Гражданин не должен быть обывателем и на сегодня это очень серьезное дело, потому что изменение человека - это самое сложное дело, которое надо сделать. Но для того, чтобы человек стал гражданином, чтобы население стало народом, ему надо создавать условия. В этом должна быть воля того, кто стоит во главе государства и власти, он имеет определяющее значение. Этим надо заниматься серьезно, потому что без такого преобразования мы не будем видеть изменений», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Толкачева, что прошло 30 лет, и на данный момент Украина отстает от Китая уже более чем в 90 раз.

Также ранее для Politeka Бортник рассказывал, что на принципах Декларации о государственном суверенитете Украины можно построить государство.