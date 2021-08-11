Українці у своєму мисленні не виходять за межі одного дня, а китайці – розглядають розвиток своєї країни на тисячоліття вперед. Так сказав футуролог Олексій Толкачов у своєму блозі «Толчок», ділячись своєю розмовою з представником Китаю.

Експерт порівнює розвиток України з розвитком Китаю, а мислення українців – з мисленням китайців.

За словами Толкачова, у 1991 році різниця між внутрішнім валовим продуктом України та Китаю була не такою вже й великою – українці відставали всього лише у 5 разів. «Минуло 30 років, і на даний момент Україна відстає від Китаю вже більш ніж в 90 разів. Китай пішов у майбутнє, Україна залишилася там, де є», - підсумовує футуролог.

Принагідно він згадує виступ головного редактора газети «День» Лариси Івшиної, на якому вона висловила цікаву думку: «якими б були очікування українців від президента, якби ми обирали президента тисячолітньої держави, тисячолітньої країни?».

На думку Толкачова, головна різниця між українцями та китайцями полягає в різних масштабах мислення, а також в амбіціях та самосвідомості. Він пояснює, що китайці розглядають розвиток своєї країни на тисячоліття вперед, натомість українці у своєму мисленні не виходять за межі одного дня. А відтак, каже експерт, і вимоги до президента були би іншими, якщо суспільство мислило тисячоліттями.

Також футуролог зазначає, що 30-літню Україну насправді можна вважати старшою, натомість українці постійно виявляють скромність у цьому плані і всі помилки та невдачі скидають на молодість держави.

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