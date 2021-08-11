Украинцы в своем мышлении не выходят за пределы одного дня, а китайцы - рассматривают развитие своей страны на тысячелетия вперед. Так сказал футуролог Алексей Толкачев в своем блоге «Толчок», делясь своим разговором с представителем Китая.

Эксперт сравнивает развитие Украины с развитием Китая, а мышление украинцев - с мышлением китайцев.

По словам Толкачева, в 1991 году разница между внутренним валовым продуктом Украины и Китая была не такой уж и большой - украинцы отставали всего лишь в 5 раз. «Прошло 30 лет, и на данный момент Украина отстает от Китая уже более чем в 90 раз. Китай ушел в будущее, Украина осталась там, где есть», - заключает футуролог.

Попутно он вспоминает выступление главного редактора газеты «День» Ларисы Ившиной, на котором она выразила интересную мысль: «какими бы были ожидания украинцев от президента, если бы мы избирали президента тысячелетнего государства, тысячелетней страны?».

По мнению Толкачева, главная разница между украинцами и китайцами заключается в разных масштабах мышления, а также в амбициях и самосознании. Он объясняет, что китайцы рассматривают развитие своей страны на тысячелетия вперед, вместо этого украинцы в своем мышлении не выходят за пределы одного дня. Следовательно, говорит эксперт, и требования к президенту были бы другими, если общество мыслило тысячелетиями.

Также футуролог отмечает, что 30-летнюю Украину на самом деле можно считать старше, но украинцы постоянно проявляют скромность в этом плане и все ошибки и неудачи сбрасывают на молодость государства.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал об опыте провозглашения независимости другими постсоветскими странами.

Также Politeka писала о том, что Толкачев рассказал о важности Декларации о государственном суверенитете.