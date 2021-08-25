У спеціальному випуску програми «Суть подій» з блогером Любов'ю Завальнюк соціаліст, голова Верховної Ради України II - V скликання Олександр Мороз розповів про шляхи підготовки Конституції України.

«До 1991 року Україна не була державою, тому готувати Конституцію треба було виходячи з того, якою державою вона має бути. У Декларації про державний суверенітет виписано, якою має бути держава, як ескіз наступної Конституції. Дискусія велася гостро, але вже 16 липня 1990 року Декларація була прийнята, тобто було визначено, якою має бути держава. Була створена робоча група, навіть був обраний голова Конституційного суду, який зі своєю групою готував проєкт Конституції», - розповів він.

Мороз сказав, що цей проєкт винесли на всенародне обговорення і він був опублікований у газеті «Радянська Україна». А потім соціологія виявила, підтвердив він, що наші люди звикли до того, що за них все вирішують і їм байдуже – як зроблять, так і буде. Тобто люди навіть не цікавилися текстом Конституції, підкреслив він, виявилося що текстом проєкту Конституції цікавилися та ознайомилися лише 6% депутатів усіх рівнів.

«Це говорило про те, що у суспільстві було абсолютно пасивне та байдуже ставлення до того, що пропонується. А пасивне суспільство було тому, що більше 300 років була система влади, яка виховала у людей патерналістське ставлення до держави. Ніхто не хотів брати на себе відповідальність й, на жаль, ця традиція продовжується і сьогодні. Але всі визнають, що наша Конституція – одна з найкращих у світі», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Чаплиги, що з часу проголошення незалежності суспільство змінилося.

Також раніше для Politeka Шишкін розповідав, хто готував Конституцію України: «Були юристи демократичного спрямування, більша частина з яких входила до Народної ради».