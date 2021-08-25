В специальном выпуске программы «Суть событий» с блогером Любовью Завальнюк социалист, председатель Верховной Рады Украины II - V созыва Александр Мороз рассказал о путях подготовки Конституции Украины.

«До 1991 года Украина не была государством, поэтому готовить Конституцию надо было исходя из того, каким государством она должна быть. В Декларации о государственном суверенитете выписано, каким должно быть государство, как эскиз следующей Конституции. Дискуссия велась остро, но уже 16 июля 1990 года Декларация была принята, то есть было определено, каким должно быть государство. Была создана рабочая группа, даже был избран председатель Конституционного суда, который со своей группой готовил проект Конституции», - рассказал он.

Мороз сказал, что этот проект вынесли на всенародное обсуждение и он был опубликован в газете «Советская Украина». А потом социология обнаружила, подтвердил он, что наши люди привыкли к тому, что за них все решают и им безразлично – как сделают, так и будет. То есть люди даже не интересовались текстом Конституции, подчеркнул он, оказалось, что текстом проекта Конституции интересовались и ознакомились лишь 6% депутатов всех уровней.

«Это говорило о том, что в обществе было совершенно пассивное и безразличное отношение к тому, что предлагается. А пассивное общество было потому, что более 300 лет была система власти, воспитавшая у людей патерналистское отношение к государству. Никто не хотел брать на себя ответственность и, к сожалению, эта традиция продолжается и сегодня. Но все признают, что наша Конституция – одна из лучших в мире», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Чаплыги, что со времени провозглашения независимости общество изменилось.

Также ранее для Politeka Шишкин рассказывал, кто готовил Конституцию Украины: «Были юристы демократического направления, большая часть из которых входила в Народный совет».