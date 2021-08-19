У своєму блозі політолог Михайло Чаплига поміркував над тим, що змінилося в Україні з часу проголошення незалежності і привітав державу з її 30-літтям.

За словами політолога, за весь час незалежності України влада зуміла повністю змінити суспільство. «Вдалося нав'язати нам усім свою збочену мораль, свій новий неоліберальний порядок. Порядок, в якому продається все, навіть совість», - підкреслює він.

На думку Чаплиги, владі і самій вдалося позбутися сорому та моралі, і позбавити цього суспільство, воно стало розбещеним. Державною ж ідеологією, каже він, стала брехня та пристосування. «Опозиція бреше, звинувачуючи владу, влада бреше, звинувачуючи опозицію», - зазначає експерт.

Як він підкреслює, всі ті речі, що вважалися неприпустимими колись, сьогодні стали нормальними, а відтак поняття справедливості, честі та моралі просто дискредитовані.

Тим не менш, Чаплига вітає Україну з 30-літтям. «Влада, звичайно, буде біснуватися на кістках Конституції, влаштовувати вертепи і святкування, робити великі серйозні заяви», - іронізує він.

Як повідомляла Politeka, Чаплига заявив, що майбутнє за реалістами.

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