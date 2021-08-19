В своем блоге политолог Михаил Чаплыга поразмыслил о том, что изменилось в Украине со времени провозглашения независимости и поздравил государство с его 30-летием.

По словам политолога, за все время независимости Украины власть сумела полностью изменить общество. «Удалось навязать нам всем свою извращенную мораль, свой новый неолиберальный порядок. Порядок, в котором продается всё, даже совесть», - подчеркивает он.

По мнению Чаплыги, власти и самой удалось избавиться от стыда и морали, и лишить этого общество, оно стало распущенным. Государственной же идеологией, говорит он, стала ложь и приспособление. «Оппозиция лжет, обвиняя власть, власть лжет, обвиняя оппозицию», - отмечает эксперт.

Как он подчеркивает, все те вещи, которые считались недопустимыми прежде, сегодня стали нормальными, а потому понятие справедливости, чести и морали просто дискредитированы.

Тем не менее, Чаплыга поздравляет Украину с 30-летием. «Власть, конечно, будет бесноваться на костях Конституции, устраивать вертепы и празднования, делать большие серьезные заявления», - иронизирует он.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что будущее за реалистами.

Также Politeka писала о том, что Толкачев рассказал об опыте провозглашения независимости другими постсоветскими странами.