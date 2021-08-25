Мілітаризм і військова сила не є гарантією безпеки. Про це у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» сказав керівник Strategic Group: Sofia, екс-директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Андрій Єрмолаєв. Йшлося про статтю «Зрозуміти перебудову, відстояти нове мислення» останнього Генсека ЦК КПРС Михайла Горбачова.

«Гарантією безпеки є якраз стійкість і взаємовигідні зв'язки: економічні, культурні, соціальні, за загальними принципами, як правовими, так і людським. Здавалося б, банальна істина. Але до неї прийшли політики тільки наприкінці ХХ століття», - говорить він.

Ще один важливий момент - колективна відповідальність за розвиток. Якщо ще десятиліття тому це здавалося абстракцією, то зараз, в третє десятиліття ХХ століття, виявляється, що це не порожні слова.

«Ми стикаємося з проблемами, пов'язаними з кліматичними змінами в окремих регіонах, з етнічними та інфраструктурними проблемами, які поодинці не вирішить ніхто. Це створює умови для змін антропогенного характеру: потік мігрантів, біженці, катаклізми в країнах, які взагалі змінюють карту і які стосуються долі кожного. Неможливо в такому світі ізолюватися, поставити стінку, жити під пальмами і нічого не помічати. А значить, колективні дії», - міркує Єрмолаєв.

А колективні дії - це колективні витрати, це об'єднання інтелектів і технологій, те, що передбачає взагалі інші підходи до світоустрою і до іншої економіки світу.

«Поки вони здаються немислимими, але без цього, виходить, це століття ми можемо не дожити. В цьому і була родзинка того, що Горбачов називає новим політичним мисленням у кінці ХХ століття як пропозицією світу.

У нашому випадку, у 2021 році, також чесно про історію і про виклики повинен сказати кожен політик, який відповідає за нашу країну. Зрештою, в їхніх руках армія, бюджет, долі мільйонів людей. Тому що політика - це є відповідальність за долі, а все інше через кому», - резюмує філософ.

Politeka повідомляла висловлювання Єрмолаєва, що Світ буде ієрархіюватися на самостійних і на тих, хто буде вже вічно веденим і тієї самою глиною, гумусом для інших.

Також Politeka повідомляла думку політолога Андрія Єрмолаєва, що Ми бачимо тільки перші контури нового світу, який розгортається дуже динамічно.