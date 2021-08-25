Милитаризм и военная сила не являются гарантией безопасности. Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» сказал руководитель Strategic Group: Sofia, экс-директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Речь шла о статье «Понять перестройку, отстоять новое мышление» последнего Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.

«Гарантией безопасности является как раз устойчивость и взаимовыгодные связи: экономические, культурные, социальные, по общим принципам, как правовым, так и человеческим. Казалось бы, банальная истина. Но к ней пришли политики только к концу ХХ века», - говорит он.

Еще один важный момент – коллективная ответственность за развитие. Если еще десятилетие назад это казалось абстракцией, то сейчас, в третье десятилетие ХХ века, оказывается, что это не пустые слова.

«Мы сталкиваемся с проблемами, связанными с климатическими изменениями в отдельных регионах, с этническими и инфраструктурными проблемами, которые в одиночку не решит никто. Это создает условия для изменений антропогенного характера: поток мигрантов, беженцы, катаклизмы в странах, которые вообще изменяют карту и которые касаются судьбы каждого. Невозможно в таком мире изолироваться, поставить стенку, жить под пальмами и ничего не замечать. А значит, коллективные действия», - рассуждает Ермолаев.

А коллективные действия – это коллективные траты, это объединение интеллектов и технологий, то, что предполагает вообще другие подходы к мироустройству и к другой экономике мира.

«Пока они кажутся немыслимыми, но без этого, получается, это столетие мы можем не дожить. В этом и была изюминка того, что Горбачев называет новым политическим мышлением в конце ХХ века как предложение миру.

В нашем случае, в 2021 году, также честно об истории и о вызовах должен сказать каждый политик, который отвечает за нашу страну. В конце концов, в их руках армия, бюджет, судьбы миллионов людей. Потому что политика – это есть ответственность за судьбы, а все остальное через запятую», - резюмирует философ.

Politeka сообщала высказывание Ермолаева, что мир будет иерархизироваться на самостоятельных и на тех, кто будет вечно ведомым и той самой глиной, гумусом для других.

Также Politeka сообщала мысль политолога Андрея Ермолаева, что Мы не понимаем, что на самом деле происходит с обществом, экономикой, культурными настроениями.