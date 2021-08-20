Політичний аналітик Максим Маньковський у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи зможе президент України Володимир Зеленський вплинути на домовленості США та Німеччини щодо «Північного потоку-2».

«Я, чесно кажучи, прихильник тієї теорії, що там не все домовлено. Тому що якщо б Німеччина і Сполучені Штати – як це дуже модно казати в рядах опозиції – за нас домовилися без нас, то який сенс приїжджати Меркель сюди? Просто повідомити? Ну, це можна зробити в письмовому вигляді, це можна зробити по телефону, це можна переговорити… Їй треба зробити якийсь крок, який би дав якийсь результат», - каже експерт.

Він також висловив сподівання, що Зеленський займе більш жорстку позицію по Донбасу.

«Давайте розуміти, що Зеленський зараз – це вже не той Зеленський Володимир Олександрович, який зістрибнув зі сцени «95 Кварталу» влітку 2019 року. Це вже не той Зеленський, він вже по-іншому оцінює ситуацію на Донбасі», - сказав Маньковський.

За його словами, Україна не може реалізувати «формулу Штайнмаєра» в тому вигляді, який пропонує Німеччина.

«Ми її не можемо виконувати. Тому що перше – безпековий кластер, а потім вже тільки вибори. Бо в іншому варіанті це для України не вихід, це поразка для України відкрита», - заявив аналітик.

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