Політолог Андрій Багінський у програмі Катерини Павлової «MY.UA» розповів, чи буде проходити зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом на підвищених тонах.

«Підвищений тон може бути, але напевно не з боку Зеленського, на мій погляд. Тому що, швидше за все, це буде така нарізка деяких домашніх завдань нам. Тому що ми знаємо педантичне ставлення Сполучених Штатів Америки до політики реформ, які проводяться в Україні. І, звичайно, є низка невдоволення», - каже експерт.

За його словами, одна з ключових вимог США – це реформа корпоративного сектора.

«І ось ці наглядові ради, які сьогодні переповнені людьми, які лояльні до Сполучених Штатів Америки, що деякі називають навіть якимось елементом зовнішнього управління... Але тим не менше на це роблять Штати акцент», - сказав Багінський.

Він нагадав, що звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз» викликало у США певне обурення.

«Але це стосується і інших підприємств. І «Укрзалізниці», і інших таких державних монополій. І в такому плані ми тут будемо слухати», - стверджує політолог.

Також експерт зазначає, що великі питання у США викликають українські правоохоронні органи, зокрема НАБУ, САП і СБУ.

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