Политолог Андрей Багинский в программе Екатерины Павловой «MY.UA» рассказал, будет ли проходить встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом на повышенных тонах.

«Повышенный тон может быть, но наверняка не со стороны Зеленского, на мой взгляд. Потому что, скорее всего, это будет такая нарезка неких домашних заданий нам. Потому что мы знаем щепетильное отношение Соединенных Штатов Америки к политике реформ, которые проводятся в Украине. И, конечно, есть ряд недовольства», - говорит эксперт.

По его словам, одно из ключевых требований США – это реформа корпоративного сектора.

«И вот эти наблюдательные советы, которые сегодня наводнены людьми, которые лояльны к Соединенным Штатам Америки, что некоторые называют даже неким элементом внешнего управления… Но тем не менее на это делают Штаты акцент», - сказал Багинский.

Он напомнил, что увольнение Андрея Коболева с должности главы правления НАК «Нефтегаз» вызвало у США некое возмущение.

«Но это касается и других предприятий. И «Укрзализныци», и других таких образующих государственных монополий. И в таком плане мы тут будем слушать», - утверждает политолог.

Также эксперт отмечает, что большие вопросы у США вызывают украинские правоохранительные органы, в частности НАБУ, САП и СБУ.

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