Политический аналитик Максим Маньковский в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский повлиять на договоренности США и Германии по «Северному потоку-2».

«Я, честно говоря, сторонник той теории, что там не все договорено. Потому что если бы Германия и Соединенные Штаты – как это очень модно говорить в рядах оппозиции – за нас договорились без нас, то какой смысл приезжать Меркель сюда? Просто сообщить? Ну, это можно сделать в письменном виде, это можно сделать по телефону, это можно переговорить... Ей надо сделать какой-то шаг, который бы дал какой-то результат», - говорит эксперт.

Он также выразил надежду, что Зеленский займет более жесткую позицию по Донбассу.

«Давайте понимать, что Зеленский сейчас – это уже не тот Зеленский Владимир Александрович, который спрыгнул со сцены «95 Квартала» летом 2019 года. Это уже не тот Зеленский, он уже по-другому оценивает ситуацию на Донбассе», - сказал Маньковский.

По его словам, Украина не может реализовать «формулу Штайнмайера» в том виде, который предлагает Германия.

«Мы ее не можем выполнять. Потому что первое – кластер по безопасности, а потом уже только выборы. Потому что в другом варианте это для Украины не выход, это поражение для Украины открытое», - заявил аналитик.

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