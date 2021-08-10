Спортивний коментатор Валентин Щербачов в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською розповів, чи можна залучити олігархів для фінансування спорту в Україні.

Валентин Щербачов зазначив, що гроші для розвитку спорту в Україні можна було б попросити в олігархів.

"До них зверталися. Але, по-перше, я хочу сказати, що у нас досі немає нормального закону про меценатство в спорті. Ось, скрізь є він, а як тільки у Верховній Раді він подається — кожне угруповання цих же олігархів намагається підім'яти його під себе. Як їм вигідно", - сказав Щербачов.

За його словами, якби закон працював, то олігарх міг би вкладати гроші в спортсменів, і таким чином платити менше податків.

Він зазначив, що в Києві на Теремках побудували басейн для артистичного плавання, в якому безкоштовно займаються 500 дітей. Зокрема, на Олімпіаді в Токіо Україну представляв 15-річний Олексій Середа.

"Деякі з олігархів все-таки вкладати гроші вміють і можуть в спорт... У Росії вже є закон про меценатство. Там є найпотужніші спонсори. Які нагинають навіть міжнародні організації. Ось, "Газпром" нагнув УЄФА, і наша збірна на Чемпіонаті Європи змушена була забрати дещо з логотипа", - додав Валентин Щербачов.

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