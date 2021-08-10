Спортивный комментатор Валентин Щербачев в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, можно ли привлечь олигархов для финансирования спорта в Украине.

Валентин Щербачев отметил, что деньги для развития спорта в Украине можно было бы попросить у олигархов.

“К ним обращались. Но, во-первых, я хочу сказать, что у нас до сих пор нет нормального закона о меценатстве в спорте. Вот, везде есть он, а как только в Верховной Раде он подается — каждая группировка этих же олигархов пытается подмять его под себя. Как им выгодно”, - сказал Щербачев.

По его словам, если бы закон работал, то олигарх мог бы вкладывать деньги в спортсменов, и таким образом платить меньше налогов.

Он отметил, что в Киеве на Теремках построили бассейн для артистического плавания, в котором бесплатно занимаются 500 детей. В частности, на Олимпиаде в Токио Украину представлял 15-летний Алексей Середа.

“Некоторые из олигархов все-таки вкладывать деньги умеют и могут в спорт… В России уже есть закон о меценатстве. Там есть мощнейшие спонсоры. Которые нагибают даже международные организации. Вот, “Газпром” нагнул УЕФА, и наша сборная на Чемпионате Европы вынуждена была убрать кое-что из логотипа”, - добавил Валентин Щербачев.

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